Brown Brown gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brown Brown stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,810 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,61 Milliarden USD – ein Plus von 35,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brown Brown 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at