Brown Brown mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Brown Brown hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Brown Brown im vergangenen Quartal 1,67 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brown Brown 1,18 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,16 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Brown Brown hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,96 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at