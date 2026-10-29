Brown Brown: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Brown Brown präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brown Brown ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Brown Brown mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at