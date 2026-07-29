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29.07.2026 06:31:29
Brown Brown stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Brown Brown äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 USD gegenüber 0,780 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,68 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,29 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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