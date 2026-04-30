Brown Brown vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brown Brown äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Brown Brown mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 35,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at