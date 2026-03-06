Brown-Forman A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brown-Forman A hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,71 Prozent auf 1,06 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at