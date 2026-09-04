Brown-Forman A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Brown-Forman A hat sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,38 USD. Im letzten Jahr hatte Brown-Forman A einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 914,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brown-Forman A 925,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at