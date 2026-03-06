Brown-Forman B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Brown-Forman B hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brown-Forman B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at