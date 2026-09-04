Brown-Forman B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brown-Forman B äußerte sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Brown-Forman B 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 914,0 Millionen USD – eine Minderung von 1,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 925,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at