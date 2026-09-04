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04.09.2026 06:31:29
Brown-Forman B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Brown-Forman B äußerte sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Brown-Forman B 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 914,0 Millionen USD – eine Minderung von 1,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 925,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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