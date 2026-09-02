|
02.09.2026 15:05:03
Brown-Forman Corp. Announces Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Brown-Forman Corp. (BFA) revealed a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $176 million, or $0.38 per share. This compares with $170 million, or $0.36 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.4% to $911 million from $924 million last year.
Brown-Forman Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $176 Mln. vs. $170 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $0.36 last year. -Revenue: $911 Mln vs. $924 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.