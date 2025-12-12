Brown Shoe Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Brown Shoe Company hat am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brown Shoe Company 1,19 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 790,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 740,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at