12.12.2025 06:31:28
Brown Shoe Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Brown Shoe Company hat am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brown Shoe Company 1,19 USD je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 790,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 740,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
