Brown Shoe Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brown Shoe Company hat am 09.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brown Shoe Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 695,5 Millionen USD im Vergleich zu 658,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at