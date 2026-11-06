Brownies Marine Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brownies Marine Group hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at