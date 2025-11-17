Brownies Marine Group legte Quartalsergebnis vor

Brownies Marine Group hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brownies Marine Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at