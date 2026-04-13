Brownies Marine Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Brownies Marine Group hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,65 Prozent auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Brownies Marine Group 1,7 Millionen USD umgesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr hat Brownies Marine Group im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,52 Millionen USD. Im Vorjahr waren 8,17 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at