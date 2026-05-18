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18.05.2026 06:31:29
Brownies Marine Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Brownies Marine Group hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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