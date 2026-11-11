BRP Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BRP Group A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BRP Group A -0,270 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 480,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at