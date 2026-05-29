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29.05.2026 06:31:29
BRP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BRP hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,76 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,06 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,39 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,85 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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