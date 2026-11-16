BRQ Solucoes em Informatica SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BRQ Solucoes em Informatica SA hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 BRL gegenüber 0,170 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 149,2 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,9 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at