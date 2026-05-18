BRQ Solucoes em Informatica SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BRQ Solucoes em Informatica SA veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 BRL gegenüber 0,100 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 159,2 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 16,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 136,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at