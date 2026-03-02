BRQ Solucoes em Informatica SA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BRQ Solucoes em Informatica SA hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,10 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BRQ Solucoes em Informatica SA 0,090 BRL je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 163,5 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 145,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,510 BRL eingefahren. Im Vorjahr waren 0,470 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 593,67 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 581,87 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at