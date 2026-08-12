BRT Realty Trus verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BRT Realty Trus hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BRT Realty Trus ein EPS von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BRT Realty Trus im vergangenen Quartal 24,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BRT Realty Trus 24,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at