BRT Realty Trus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BRT Realty Trus hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BRT Realty Trus -0,110 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 24,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,630 USD. Im Vorjahr waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97,03 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 95,63 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at