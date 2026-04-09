Brüchige Waffenruhe im Iran: So reagieren Öl-Aktien wie Shell, BP und Chevron - Exxon warnt vor Gewinnrückgang

Die brüchige Waffenruhe im Iran-Konflikt sorgt erneut für Bewegung am Ölmarkt. Gleichzeitig signalisiert Exxon trotz hoher Ölpreise einen schwächeren Quartalsgewinn.

• Waffenruhe im Iran-Konflikt steht auf der Kippe, Ölpreise steigen wieder deutlich• Exxon erwartet schwächeren Q1-Gewinn trotz hoher Ölpreise durch Sondereffekte• Öl -Aktien stabilisieren sich nach Rücksetzer

Wackelige Waffenruhe treibt Ölpreise wieder nach oben

Die Lage am Ölmarkt bleibt hochdynamisch. Nachdem die Ankündigung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sowohl die Ölpreise als auch die Aktien der Öl-Konzerne zunächst einbrechen ließ, dreht die Stimmung nun wieder.

Laut dpa-AFX mehren sich die Zweifel an der Stabilität der Vereinbarung. Neue Drohungen aus Teheran und geopolitische Spannungen im Nahen Osten lassen eine Eskalation wieder wahrscheinlicher erscheinen. Entsprechend ziehen die Ölpreise wieder an. Auch die wichtige Straße von Hormus bleibt ein Unsicherheitsfaktor für den globalen Ölhandel.

Kriegsauswirkungen belasten Förderung und Produktion

Bereits zuvor hatte der Konflikt deutliche Spuren in der Branche hinterlassen. So musste Shell seine Förderprognose im Gasgeschäft senken, nachdem Anlagen in Katar durch einen iranischen Luftschlag beschädigt worden waren.

Auch Exxon Mobil berichtete von Produktionsausfällen, die auf den Krieg im Nahen Osten zurückzuführen sind. Zeitweise hatte die Hoffnung auf Entspannung durch die Waffenruhe die Ölpreise stark gedrückt, da die geopolitische Risikoprämie aus dem Markt wich. Nun kehrt diese Unsicherheit offenbar zurück.

Exxon signalisiert schwächeren Gewinn trotz hoher Ölpreise

Exxon selbst liefert allerdings ein differenziertes Bild: Zwar profitieren die Erlöse grundsätzlich von den gestiegenen Öl- und Gaspreisen infolge des Iran-Kriegs, dennoch dürfte der Gewinn im ersten Quartal unter dem Vorquartal liegen.

Laut Reuters belasten vor allem sogenannte Timing-Effekte aus Absicherungsgeschäften die Bilanz mit mehreren Milliarden Dollar. Diese entstehen, weil Gewinne aus physischen Lieferungen zeitlich verzögert verbucht werden. Analysten erwarten daher einen Rückgang des Quartalsgewinns auf rund 5 Milliarden US-Dollar nach 7,3 Milliarden US-Dollar im Vorquartal. Langfristig könnten sich diese Effekte jedoch wieder positiv auflösen.

Öl-Aktien stabilisieren sich nach Rücksetzer

An den Aktienmärkten zeigt sich die Unsicherheit ebenfalls. Nachdem Ölwerte im Zuge des Konflikts in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt hatten, brachte die Waffenruhe zunächst einen Dämpfer. Aktuell deutet sich jedoch eine Stabilisierung an. Im nachbörslichen US-Handel zeigt sich die Exxon Mobil-Aktie kaum verändert bei 156,39 US-Dollar, während Chevron leicht um 0,13 Prozent auf 193,15 US-Dollar zulegt. In Europa zeigen sich die Papiere von Shell und BP im vorbörslichen Tradegate-Handel wenig bewegt.

Für Anleger bleibt das Umfeld damit anspruchsvoll. Die Entwicklung der Ölpreise hängt derzeit weniger von klassischen Angebots- und Nachfragefaktoren ab als von geopolitischen Risiken. Solange die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt und die Waffenruhe jederzeit kippen kann, dürfte die Volatilität bei Öl und entsprechenden Aktien hoch bleiben.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at