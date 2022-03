'Brückengipfel' bei Verkehrsminister Wissing

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Brücken in Deutschland sind marode - ihre Sanierung soll beschleunigt werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lädt deswegen am Donnerstag in Berlin zu einem "Brückengipfel". Er will sich mit Expertinnen und Experten aus Bauwirtschaft, Verwaltung sowie Natur- und Umweltschutzverbänden austauschen.

Die Brückenmodernisierung sei eine der vordringlichsten Zukunftsaufgaben, so das Ministerium vorab. Ziel sei es, effektive Maßnahmen einzuleiten und zügig und bürgerfreundlich umzusetzen. Am frühen Nachmittag (14 Uhr) ist eine Pressekonferenz mit Wissing geplant - sowie mit Doris Drescher, Präsidentin des Fernstraßen-Bundesamtes, und Stephan Krenz, Vorsitzender der Geschäftsführung der bundeseigenen Autobahn GmbH.

Das Thema war auch deswegen in die Schlagzeilen gekommen, weil die marode Autobahnbrücke Rahmede bei Lüdenscheid seit Anfang Dezember voll gesperrt ist - und damit zugleich eine zentrale Verkehrsroute von Dortmund nach Hessen und nach Bayern unterbrochen. Die Autobahnbrücke soll in diesem Jahr gesprengt werden. Wissing hatte gesagt, er werde alles dafür tun, dass der Neubau der Talbrücke "maximal beschleunigt" erfolge.

Die Autobahn GmbH hatte angekündigt, die Anzahl der jährlich zu erneuernden Brücken von 200 auf 400 zu verdoppeln. Die Erhaltung, Sanierung und Erneuerung der Autobahnbrücken solle im gesamten Netz vorangetrieben werden./hoe/DP/he