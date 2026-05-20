KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.05.2026 18:49:00
Brüssel ordnet Algorithmen: EU-Kommission konkretisiert die Hochrisiko-KI
Ein Leitlinienentwurf der EU-Kommission soll Marktüberwachungsbehörden und Firmen aufzeigen, welche KI-Systeme künftig besonders strengen Auflagen unterliegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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