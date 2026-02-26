|
26.02.2026 08:51:38
Brüsseler Flughafen mit neuem ICE von Köln direkt erreichbar
KÖLN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ab dem 7. September soll der Flughafen in Brüssel mit einer neuen ICE-Direktverbindung von Köln erreichbar sein. Die Züge sollen zweimal pro Tag fahren und rund zwei Stunden brauchen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Endstation ist demnach die belgische Stadt Antwerpen.
Dabei soll das neuste ICE-Modell zum Einsatz kommen und bei der morgendlichen Fahrt den Flughafen um 8.29 Uhr erreichen. Unterwegs passieren die Züge die Stationen Aachen, Liège und Leuven. Tickets für die Züge seien ab sofort buchbar./ram/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt dürften am Donnerstag zunächst nachgeben, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.