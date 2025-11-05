Bruker: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bruker hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bruker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,45 Prozent zurück. Hier wurden 860,5 Millionen USD gegenüber 864,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at