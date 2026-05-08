Bruker: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bruker hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Bruker einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent auf 823,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 801,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at