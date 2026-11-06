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06.11.2026 06:31:28
Bruker hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bruker hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Bruker mit einem Umsatz von insgesamt 874,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,57 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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