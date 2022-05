Brunner übernimmt Vorsitz im EBRD-Gouverneursrat

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wurde Mittwochabend zum Vorsitzenden des Gouverneursrates der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gewählt. Der Gouverneursrat ist das oberste Gremium der Entwicklungsbank. Brunner folgt in der Funktion dem aktuellen portugiesischen Finanzminister Fernando Medina nach, wie aus einer Aussendung des Finanzministeriums hervorgeht. Die Amtszeit beträgt ein Jahr.

Ziel der EBRD ist die Förderung des wirtschaftlichen Transformationsprozesses in den ehemaligen kommunistischen mittel- und osteuropäischen Ländern sowie in den GUS-Staaten. Die Entwicklungsbank soll auch eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine einnehmen. "Der Wiederaufbau bedarf einer internationalen Koordination", so Brunner in der Aussendung. "Die Unterstützung der Ukraine ist für uns nicht nur aufgrund der Solidarität mit der Bevölkerung im Land ein wesentliches Anliegen, sondern leistet auch einen nachhaltigen Beitrag zur Stabilität in Europa."

