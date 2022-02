Brunner will KESt-Befreiung für Wertpapiere "so rasch wie möglich"

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will die Befreiung von Wertpapieren von der Kapitalertragssteuer (KESt) bei gleichzeitiger Wiedereinführung einer Behaltefrist "so schnell wie möglich" umsetzen. "Wir werden dazu die Gespräche intensiv führen, wir haben informell schon begonnen", sagte Brunner am Donnerstag vor einem Gespräch mit Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan. Auch der rechtliche Rahmen dafür werde bereits vorbereitet. Einen genauen Zeitplan nannte er aber nicht.

Aus der Branche werden für die Behaltefrist unterschiedliche Zeitrahmen vorgeschlagen. Die Wiener Börse plädierte in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Behaltefrist von einem Jahr. Aus der Versicherungsbranche kam kürzlich jedoch der Vorschlag, im Hinblick auf steuerliche Erleichterungen für die Altersvorsorge eine Behaltefrist von mindestens fünf Jahren festzulegen. Brunner wollte sich heute noch nicht auf eine von ihm präferierte Dauer festlegen, da dies genau Inhalt der Verhandlungen sei, so der Finanzminister.

