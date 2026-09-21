Brunswick Aktie
WKN: 850531 / ISIN: US1170431092
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21.09.2026 14:44:03
Brunswick Appoints Aine Denari As CEO To Succeed David Foulkes
(RTTNews) - Brunswick Corporation (BC), a marine manufacturing and technology company, said on Monday that its Executive Chairman and Chief Executive Officer, David Foulkes, will retire at the end of the year.
Subsequently, the company appointed Aine Denari as CEO with effect from January 1, 2027. Denari currently works as executive vice president and president of Navico Group and chief technology officer of Brunswick.
In 2024, as part of Brunswick's talent development and rotation process, Denari moved into a dual role as the president of Navico Group and chief technology officer of Brunswick. She joined Brunswick in 2020 as executive vice president and president of Brunswick Boat Group.
Further, David Everitt, the lead independent director at Brunswick, will assume the role of non-executive chairman on January 1, 2027.
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|Brunswick Corp.
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