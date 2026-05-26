CECONOMY Aktie
WKN DE: A2DWHJ / ISIN: US1500421094
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26.05.2026 20:15:12
Brussels set to open in-depth probe into JD.com’s takeover of Ceconomy
Decision would be first time EU conducted detailed review of Chinese takeoverWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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