BSEL Infrastructure Realty: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BSEL Infrastructure Realty hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 INR, nach -1,100 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 191,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -117,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 107,2 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at