BSEL Infrastructure Realty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BSEL Infrastructure Realty präsentierte in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

BSEL Infrastructure Realty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at