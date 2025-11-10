BSEL Infrastructure Realty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BSEL Infrastructure Realty hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BSEL Infrastructure Realty 0,870 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 97,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at