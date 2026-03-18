BSI Aktie
ISIN: INE446901014
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18.03.2026 07:07:00
BSI-Bericht zeigt Schwächen in Praxis- und Kliniksoftware
Studien des BSI decken erhebliche Sicherheitsmängel in Praxis-, Klinik- und Pflegesoftware auf. Patientendaten sind unzureichend geschützt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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