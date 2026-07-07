BSI Aktie

BSI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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07.07.2026 11:15:00

BSI veröffentlicht Prüfkatalogsentwurf zur Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen

Kommentare erwünscht: Ein erster "Community Draft" des neuen A5-Prüfkatalogs des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik liegt nun vor. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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