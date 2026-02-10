BSL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BSL lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,96 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat BSL 1,67 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,70 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at