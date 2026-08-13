BSL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BSL gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,67 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,58 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,70 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at