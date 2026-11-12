BSP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BSP hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 68,64 JPY. Im letzten Jahr hatte BSP einen Gewinn von 18,12 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,40 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at