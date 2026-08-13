BSP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BSP hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,44 JPY gegenüber 28,92 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at