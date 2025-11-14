BSP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BSP hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 18,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BSP 15,12 JPY je Aktie verdient.

BSP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,02 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at