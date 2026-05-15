BSP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BSP präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,53 JPY gegenüber 46,10 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

BSP hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 101,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 94,57 JPY je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 12,34 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,69 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at