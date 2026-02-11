BSP: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BSP ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BSP die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 31,65 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BSP 10,20 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,08 Prozent auf 3,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at