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14.08.2026 06:31:29
BSR Real Estate Investment Trust Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
BSR Real Estate Investment Trust Registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,710 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BSR Real Estate Investment Trust Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 46,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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