BSR Real Estate Investment Trust Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BSR Real Estate Investment Trust Registered hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,81 CAD. Im letzten Jahr hatte BSR Real Estate Investment Trust Registered einen Gewinn von -1,090 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,4 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 25,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at