|
13.03.2026 06:31:28
BSR Real Estate Investment Trust Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
BSR Real Estate Investment Trust Registered hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,03 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat BSR Real Estate Investment Trust Registered 47,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,0 Millionen CAD umgesetzt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,000 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BSR Real Estate Investment Trust Registered -1,020 CAD je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,79 Prozent auf 201,52 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 231,07 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.