BSR Real Estate Investment Trust Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BSR Real Estate Investment Trust Registered hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

BSR Real Estate Investment Trust Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 34,5 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 24,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at